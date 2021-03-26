В Мордовии следователи дадут оценку информации о расходовании денежных средств общественной организацией детей-инвалидов

Следственными органами СУ СК РФ по Мордовии по сообщениям в социальной сети, а также в ряде СМИ о расходовании денежных средств региональной общественной организацией детей-инвалидов и их родителей «Особые дети» была организована доследственная проверка.

Согласно размещенной информации, общественная организация, которая должная оказывать помощь детям-инвалидам, фактически материальную поддержку предоставляет ограниченному кругу подопечных, несмотря на выделяемые спонсорами денежные средства.

В публикации указывается, что руководитель организации удаляет из группы в социальной сети матерей, которые пытаются уточнить у него про положенную им помощь.

В ходе проверочных мероприятий следователи СК установят все обстоятельства произошедшего и дадут надлежащую оценку изложенным в СМИ фактам.

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Источник: mordovia.sledcom.ru