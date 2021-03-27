В Мордовии два уроженца Чечни пойдут под суд по обвинению в вымогательстве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух уроженцев Чечни, обвиняемых в вымогательстве.

В сентябре прошлого года два уроженца Чечни 28- и 31-летнего возраста, которые проживают в Москве, по просьбе своей знакомой приехали в Мордовию, где вымогали деньги у её бывшего сожителя, являющегося гражданином Узбекистана. Пострадавший сообщил, что мужчины требовали у него деньги в качестве возврата долга бывшей гражданской жене. Уроженцы Чечни угрожали бывшему сожителю своей знакомой ножом, связали его скотчем, а также душили шнуром от утюга, требуя передать им 500 тыс. рублей. Кроме того, один из обвиняемых похитил из кармана куртки пострадавшего 7 тыс. рублей. В определенный момент гражданину Узбекистана удалось вызывать полицейских. Последние оперативно прибыли на место преступления и задержали уроженцев Чечни.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф