Народные приметы на 29 марта подскажут, будет ли в ближайшее время теплая погода

Народные приметы на 29 марта помогут узнать, установится ли в ближайшее время стабильно теплая погода.

Отсутствие прогноза погоды, составленного с помощью использования высокоточного оборудования, ещё не означает отсутствие каких-либо предсказаний относительно будущих метеорологических изменений. В былые времена люди, не имея специальных технических устройств, в деле прогнозирования погоды опирались на приметы и поверья, одно из которых гласит, что тепло в двадцать девятый день марта означает окончательное отступление зимы и наступление весеннего периода в смысле фактическом, а не только календарном.

Если же 29 марта имеет место пасмурное небо, в ближайшие дни будут идти дожди.

Высокие облака в этот день предвещают скорое потепление.