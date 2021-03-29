Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в убийстве брата гражданской жены

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве брата своей гражданской жены.

Вечером 5 сентября прошлого года в селе Красный Клин Рузаевского района 38-летний обвиняемый ударил 46-летнего брата своей сожительницы, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проявлял агрессию, требуя спиртное. От удара родственник гражданской жены фигуранта уголовного дела упал, ударившись головой о мебель. Затем обвиняемый несколько раз поднял пострадавшего и бросил его с высоты на пол. От полученных травм 46-летний гражданин скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru