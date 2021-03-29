В Лямбирском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал 46-летний мужчина

В Лямбирском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал 46-летний мужчина.

ДТП произошло утром 26 марта на 270-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительным данным, 46-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21099, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Volvo XC90, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель ВАЗа получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф