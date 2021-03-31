Сотрудники администрации Ленинского района Саранска принимают участие в рейдах по соблюдению масочно-перчаточного режима

Сотрудники администрации Ленинского района Саранска продолжают принимать участие в рейдах по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.
Группами мониторинга за март нынешнего года было проверено 359 единиц общественного транспорта.
Во время проверок пассажирами самостоятельно было устранено 254 замечания, 17 нарушителей масочно-перчаточного режима были привлечены к административной ответственности.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru