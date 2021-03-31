В Мордовии в 2020 году было выявлено 205 преступлений коррупционной направленности

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 30 марта провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

На заседании была обсуждена ситуация с коррупционными преступлениями в 2020 году. По информации МВД по Мордовии, за минувший год всеми правоохранительными органами было выявлено 205 преступлений коррупционной направленности, основная их часть совершена в сфере государственной власти и связана со злоупотреблением положением должностных лиц различного уровня.

Одним из приоритетных направлений является пресечение правонарушений при реализации национальных проектов. По итогам работы за 2020 год сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 14 таких преступлений, ущерб по ним составил около 1 млн рублей.

Также на заседании обсудили результаты выполнения в 2020 году мероприятий госпрограммы «Противодействие коррупции в Республике Мордовия». Особое внимание было уделено контролю в сфере закупок и повышению их эффективности с точки зрения экономии бюджетных средств. С целью повышения уровня открытости и конкурентоспособности закупок малого объема на территории республики был внедрен портал малых закупок.

Артем Здунов подчеркнул, что есть необходимость в повышении квалификации специалистов по госзакупкам, а также поставил задачу организовать проведение обучающих курсов.

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Источник: e-mordovia.ru