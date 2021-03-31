Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» направит 845 миллионов рублей на модернизацию системы теплоснабжения Саранска

Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» планирует полностью заменить 6 км и отремонтировать 22 км тепловых сетей в Саранске.

Стоимость работ, которые обеспечат надежность теплосетевого хозяйства города в отопительном сезоне 2021-2022 гг., составит 390 млн рублей.

В целом «Т Плюс» потратит на модернизацию теплоснабжения Саранска 845 млн рублей, что на 125 млн рублей больше, чем в 2020 году.

Ремонт коммуникаций затронет практически все районы города. Будет произведена перекладка сетей горячего водоснабжения по улицам А. Лусс, Веселовского, Пушкина.

Тепломагистрали заменят по улицам Гожувская, Севастопольская, Коммунистическая, Мичурина, Володарского, Коваленко, Металлургов, Большевистская и проспекту Ленина.

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Источник: mordovmedia.ru