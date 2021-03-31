Прокуратурой Мордовии принимаются упреждающие меры по защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере

Руководством прокуратуры Мордовии было поручено межрайонным и районным прокурорам проверить своевременность выполнения коммунальными организациями, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями своих обязанностей по удалению с кровель зданий снега и наледи, принять исчерпывающие меры, направленные на предупреждение причинения вреда.

В рамках исполнения поручения прокурорами Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов Саранска, Краснослободского и Лямбирского районов, Ковылкинским межрайонным прокурором руководителям управляющих организаций в настоящее время уже объявлено 36 предостережений о недопустимости нарушения закона.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru