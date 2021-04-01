В одной из колоний Мордовии было организовано прохождение практики для курсантов

В исправительной колонии № 18 УФСИН РФ по Мордовии было организовано прохождение производственной и преддипломной практики курсантов психологического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России.

За время прохождения практики курсанты изучили распорядок дня учреждения, посетили объекты колонии, среди которых транзитно-пересыльный пункт, ШИЗО, ПКТ, помещения отрядов. Также они ознакомились с особенностями порядка отбывания наказания осужденными в различных условиях.

В период прохождения практики будущие психологи смогли применить полученные в ходе обучения теоретические знания в реальной работе. Курсантами проводилась психодиагностическая работа с осужденными в карантинном отделении, индивидуальные и групповые психопрофилактические мероприятия.

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Источник: 13.fsin.su