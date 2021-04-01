Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

В рамках реализации проекта предусмотрено:

– оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей;

– предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития;

– улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения;

– предоставление поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса начинающим предпринимателям;

– предоставление льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями начинающим предпринимателям.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.