Житель Мордовии, сдавший чужой автомобиль в пункт приема металла, отправится в тюрьму

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который сдал на металлолом чужой автомобиль.

В ночь на 13 февраля прошлого года 31-летний житель посёлка Комсомольский Чамзинского района, находясь в посёлке Садовский Ромодановского района, похитил автомобиль марки ГАЗ-2217. В бардачке преступник обнаружил свидетельство о регистрации транспортного средства. На украденной машине он отправился в Пензенскую область, где сдал её в пункт приема металла за 25 тыс. рублей. Ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, составил 146 тыс. рублей.

Кроме того, 8 февраля 2020 года преступник угнал автомобиль марки ВАЗ-21140, припаркованный возле жилого дома в посёлке Комсомольский.

В марте 2020 года в Саранске мужчина угнал два автомобиля марок ВАЗ-21014 и ВАЗ-21140, которые были припаркованы возле домов по улице Солнечной.

Ранее 31-летний гражданин уже привлекался к уголовной ответственности.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф