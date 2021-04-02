В Ромодановском районе в ДТП пострадали 22-летняя девушка и 55-летний мужчина

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 1 апреля на 20-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительной информации, 23-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-211240, в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого вторая машина врезалась в автомобиль марки ВАЗ-21140, который стоял поблизости.

Пострадали 55-летний мужчина и 22-летняя девушка, находившиеся в салоне ВАЗ-211240. Пострадавшие доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф