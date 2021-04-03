Народные приметы на 4 апреля подскажут, можно ли рассчитывать на теплую погоду в ближайшее время

Народные приметы на 4 апреля помогут узнать, имеются ли в окружающей среде признаки того, что в ближайшее время установится теплая погода.

В первой половине весны, которая порой представляет собой продолжение зимы и не более того, люди усиленно начинают ждать тепла, поскольку календарь к тому располагает. Так было всегда. Несколько веков назад, к примеру, люди верили в примету о том, что небо в облаках в четвертый день апреля сулит наступление теплого периода, но с осадками в виде дождей.

Если же утром 4 апреля имеет место красный рассвет, можно быть уверенным в том, что весна твердо и уверенно начинает вступать в свои права со всеми вытекающими из этого последствиями.

Солнце в кругах в этот день народные приметы называют предвестником хорошего урожая.