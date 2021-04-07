В Саранске по инициативе общественников и полицейских школьники познакомились с творчеством известного скульптора

В Мордовии сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних регионального МВД и заместитель председателя Общественного совета при ведомстве Людмила Нарбекова организовали для школьников города экскурсию в Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи.

Детям рассказали о содержательной и яркой биографии скульптора, его творчестве, обращенном к анализу необыкновенной человеческой натуры.

Подобные мероприятия позволяют включить школьников в культурно-историческое пространство и познакомить с талантами Мордовии.

Участники экскурсии поблагодарили работников музея за полезную и интересную информацию.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе общественники проверили работу сотрудников ГИБДД.

Источник: 13.мвд.рф