В Саранске по инициативе общественников и полицейских школьники познакомились с творчеством известного скульптора

В Мордовии сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних регионального МВД и заместитель председателя Общественного совета при ведомстве Людмила Нарбекова организовали для школьников города экскурсию в Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи.
Детям рассказали о содержательной и яркой биографии скульптора, его творчестве, обращенном к анализу необыкновенной человеческой натуры.
Подобные мероприятия позволяют включить школьников в культурно-историческое пространство и познакомить с талантами Мордовии.
Участники экскурсии поблагодарили работников музея за полезную и интересную информацию.
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Источник: 13.мвд.рф