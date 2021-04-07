В Мордовии ежедневно прививки от коронавируса делают порядка 2 тысяч человек

На днях в Мордовию поступило 33700 комплектов вакцины от коронавирусной инфекции.

В общей сложности республика получила уже практически 100 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Ежедневно в Мордовии прививки от коронавирусной инфекции делают порядка 2 тыс. человек.

Всего в республике были вакцинированы более 62 тыс. местных жителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru