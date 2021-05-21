Мэр Саранска выразил несогласие с теми, кто отказывается делать прививки от коронавируса

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, прошедшего сегодня, 7 июня, поразился логике суждений людей, которые отказываются делать прививки от коронавируса.

Мэр отметил, что в начале пандемии многие граждане говорили о срочной необходимости создания вакцины, но после того, как она появилась, они же стали отказываться от участия в прививочной кампании.

Также градоначальник рассказал историю о своем знакомом, который заболел коронавирусом в тяжелой форме, ранее отказавшись от вакцинации, надеясь, что болезнь обойдет его стороной.

Мэр подчеркнул, что люди, которые бояться делать прививки, подвергают свое здоровью серьезному риску.

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Источник: adm-saransk.ru