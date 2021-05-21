Мэр Саранска распорядился в обязательном порядке проводить санитарную обработку мест общего пользования в МКД

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания поставил задачу в обязательном порядке проводить санитарную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах.

Градоначальник отметил, что эти работы нужно проводить не формально и не ради отчетов, поскольку речь идет о здоровье людей.

Кроме того, глава городской администрации призвал подчиненных поставить себя и своих близких на место тех людей, состояние здоровья которых зависит от качества проведения рассматриваемых работ.

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Источник: adm-saransk.ru