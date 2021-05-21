Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии поздравили подшефных с началом летних школьных каникул

Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии поздравили ребят из подшефной Кочелаевской школы-интерната с окончанием учебного года и началом летних каникул.
Стражи порядка привезли детям спортивный инвентарь, необходимый для отдыха в летнем оздоровительном лагере, и сладости.
Педагогический коллектив и дети поблагодарили сотрудников следственных органов за постоянное внимание и участие в жизни несовершеннолетних.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.
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Источник: mordovia.sledcom.ru