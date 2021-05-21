Житель Москвы фиктивно прописал нескольких иностранцев в своем доме, расположенном в Мордовии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы, который подозревается в фиктивной регистрации нескольких иностранцев.

Стражами порядка было установлено, что в мае прошлого года 44-летний житель Москвы фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме, расположенном на территории села Сарга Краснослободского района, четырех граждан Таджикистана 1964, 1984, 1985 и 2001 годов рождения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф