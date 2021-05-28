В Мордовии 67-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в изнасиловании дочери сожительницы

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в изнасиловании дочери своей гражданской жены.
Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с 2016 по 2020 год 67-летний житель Мордовии несколько раз изнасиловал дочь своей гражданской супруги. На момент совершения первого преступления возраст пострадавшей составлял 11 лет.
В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.
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Источник: mordovia.sledcom.ru