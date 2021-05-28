В одной из колоний Мордовии прошел конкурс декоративно-прикладного творчества

В исправительной колонии № 13 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс декоративно-прикладного творчества осужденных.

Победителем конкурса стала осужденная, которая представила на суд зрителей кукол, выполненных своими руками.

Куклы поразили жюри деталями своих нарядов. Они были одеты в мордовские костюмы, которые до мельчайших подробностей схожи с оригиналом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su