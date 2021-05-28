В Мордовии задержали автомобилиста, устроившего ДТП, в котором пострадал ребенок

В Мордовии был задержан автомобилист, устроивший ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Происшествие произошло вечером 7 июня на территории села Оброчное Ичалковского района. Гражданин 33-летнего возраста, управлявший автомобилем марки «Шевроле» в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал законное требование стражей порядка об остановке и продолжил движение. Началась погоня. На пересечении улиц Ленина и Октябрьской мужчина потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет, а затем опрокинулось.

В момент ДТП в салоне машины находились супруга нарушителя и его 6-летний сын. Прибывшие на место инцидента медики оказали помощь женщине и ребенку.

Также читайте о том, что разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Саранске.

Источник: гибдд.рф