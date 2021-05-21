Сотрудники МВД по Мордовии отчитались о результатах работы по взысканию административных штрафов

Стали известны результаты деятельности территориальных органов МВД по Мордовии на районном уровне по взысканию административных штрафных санкций за первые 5 месяцев 2021 года.

По итогам работы за январь - май текущего года должностными лицами территориальных органов МВД России на районном уровне республики было наложено административных штрафов за различные административные правонарушения (без учета штрафов ГИБДД и ПВМ) на общую сумму 2,5 млн рублей, из них взыскано 1,4 млн рублей, что составило 56%.

В ТОМВД по обслуживанию Ичалковского, Кадошкинского, Кочкуровского, Темниковского и Теньгушевского районов республики было оплачено 100% штрафов.

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Источник: 13.мвд.рф