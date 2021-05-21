Судом было удовлетворено исковое заявление прокурора Атяшевского района о возмещении ущерба, причиненного преступлением

Мировым судьей судебного участка Атяшевского района было удовлетворено исковое заявление прокурора к местной жительнице Атяшевского района, которая умышленно не сообщала отделу содействия занятости населения по Атяшевскому району ГКУ РМ «Центр занятости населения Чамзинский» о факте трудоустройства и скрыла трудовой доход.

Указанная гражданка незаконно получила пособие по безработице в сумме 19880 рублей, тем самым причинив ущерб бюджетной системе РФ, который до настоящего времени не был возмещен.

Исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме, исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.

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Источник: epp.genproc.gov.ru