В УФСИН РФ по Мордовии внедряется новая форма работы с общественностью

В УФСИН РФ по Мордовии состоялось совместное выездное заседание Общественной наблюдательной комиссии республики и Общественного совета с участием Уполномоченного по правам ребенка в Мордовии Натальи Юткиной.

Впервые в течение одного дня общественники и правозащитники посетили практически все учреждения территориального органа ФСИН России.

Представители ОНК и Общественного совета разбились на несколько групп и совершили обход колоний, ознакомившись с бытовыми условиями содержания осужденных, их медицинским обеспечением, а также побывали на производственных объектах. В процессе посещения они общались с сотрудниками учреждений, а также с осужденными.

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Источник: 13.fsin.su