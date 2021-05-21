Житель Мордовии, виновный в покушении на убийство своей матери, 9 лет проведет в тюрьме

В Мордовии суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство матери и совершении других преступлений.

Вечером 11 июля прошлого года 34-летний житель Ковылкинского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 55-летней матерью. Конфликт произошел из-за того, что женщина упрекнула сына в пьянстве. Пострадавшая, понимая, что агрессивный эмоциональный настрой сына может повлечь за собой совершение им практических действий деструктивного характера, забежала в дом и закрыла за собой дверь. Мужчина, не сумев проникнуть внутрь помещения, решил сжечь постройку вместе с матерью. Действуя в целях реализации преступного умысла, преступник облил бензином полы пристройки к дому, поджег их, а затем покинул место происшествия. Мать злоумышленника, почувствовав запах дыма, выбралась на улицу через окно. Огонь не только повредил жилище пострадавшей, но уничтожил крышу смежной квартиры, в которой проживает семья с маленькими детьми. Последние в момент инцидента выбежали на улицу после того, как прозвучали крики о пожаре.

Также выяснилось, что в 2017 году преступник освободился из тюрьмы, после чего за ним на 6 лет был установлен административный надзор. Мужчина, проигнорировав надзорные требования, без уведомления отправился в Москву и не посещал органы внутренних дел для регистрации.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru