Исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии напомнил о необходимости вакцинации от коронавируса

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции напомнил, что сегодня, в отличие от ситуации год назад, есть возможность защититься от опасной болезни – это вакцинация.

Исполняющий обязанности министра отметил, что размышления граждан о том, что вакцинация не представляет собой острой необходимости, ведут к тому, что растет заболеваемость, будет разворачиваться дополнительный коечный фонд, а это колоссальнейшая нагрузка на республиканский бюджет, а это влечет за собой спад экономики.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru