Жители Мордовии имеют возможность на почте получить выплаты по больничному листу

Жители Мордовии могут в почтовом отделении получить выплаты по больничному листу.

Для этого вместе с листком нетрудоспособности необходимо подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса. Когда денежные средства поступят в почтовое отделение, почтальон доставит в почтовый ящик получателя извещение. Получить перевод можно лично по предъявлению паспорта или через законного представителя по доверенности, заверенной в установленном законом порядке. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается.

К прямым выплатам, которые можно получить на почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

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Источник: e-mordovia.ru