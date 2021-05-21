В Саранске проводятся рейды по проверке масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске продолжаются рейды по проверке масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

За минувшую неделю было проверено 215 единиц транспорта, на месте устранено 147 замечаний, на нарушителей установленных профилактических мер составлено 4 протокола.

Продолжается проверка такси. За прошлую неделю было проверено 44 машины, вынесено 18 замечаний, из них 10 – водителям.

Данные рейдовые мероприятия будут продолжаться.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru