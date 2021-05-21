В Саранске продолжаются проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в магазинах и ресторанах

В Саранске в период с 14 по 18 июня были проведены проверки объектов торговли, аптек, точек общественного питания и сферы услуг на предмет соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических норм.

Было проверено 66 объектов. В пятницу, 18 июня, был проведен рейд с участием сотрудников Роспотребнадзора по РМ. Были проверены ТРЦ «Сити Парк», гипермаркет «Евроспар», гастробар «Академия отдыха», ресторан быстрого питания «Бургер Кинг». В ходе рейдов было составлено 3 акта за продажу продукции без масок и перчаток, Роспотребнадзором - 1 акт за отсутствие рециркулятора воздуха в ТРЦ «Сити Парк».

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru