В Саранске уборка магистральных дорог выполняется с использованием хлорсодержащих растворов

Первый заместитель главы Саранска Игорь Бутяйкин в ходе оперативного совещания в администрации города доложил, что в настоящее время муниципальные предприятия уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов.

Чтобы не доставлять неудобства горожанам, санитарная обработка дорог выполняется в ночное время.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru