В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора купли-продажи земельного участка

Арбитражным судом Мордовии было удовлетворено исковое заявление первого заместителя прокурора республики о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, заключенного между администрацией Саранска и ООО «Петролинк», в части отчуждения из муниципальной собственности земельного участка, обязательстве общества возвратить земельный участок в двухмесячный срок с момента вступления в законную силу судебного решения.

Прокурорской проверкой было установлено, что обществом фактически используется для эксплуатации АЗС только часть выкупленного земельного участка. После заключения оспариваемого договора обществом был осуществлен раздел выкупленного земельного участка и образование из него четырех самостоятельных участков. В последующем два земельных участка были отчуждены иным лицам, в результате чего было получено неосновательное обогащение в размере более 5 млн рублей. Третий земельный участок не использовался.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии более 130 человек пострадали от укусов клещей.

Источник: epp.genproc.gov.ru