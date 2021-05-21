В Мордовии в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом могут ввести обязательную вакцинацию

В Мордовии пока что не было принято решение о введении обязательной вакцинации граждан от коронавирусной инфекции.

Об этом во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в регионе и проведению кампании по вакцинации, сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Мордовии Галина Лотванова.

По словам Галины Лотвановой, в настоящее время специалисты детально изучают ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией во всех районах Мордовии, а также обращают внимание на положение дел на предприятиях и в организациях.

Также исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Мордовии сообщила, что в случае ухудшения ситуации вопрос о введении обязательной вакцинации будет вынесен на рассмотрение регионального оперативного штаба.

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Источник: regnum.ru