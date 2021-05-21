В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 23 июня из-за сильной жары

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 23 июня по причине сильной жары.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что завтра, 23 июня, на территории республики ожидается сильная жара. По предварительной информации, в среду столбики термометров в регионе поднимутся выше 35 градусов тепла.

Гражданам в связи со сложившейся метеорологической обстановкой рекомендовано ограничить время пребывания на улице. В помещениях следует обеспечить проветривание. Также рекомендовано носить светлую воздухопроницаемую одежду.

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Источник: 13.mchs.gov.ru