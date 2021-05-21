Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии в целях защиты жизни и здоровья, а также профилактики распространения коронавирусной инфекции прошли первый этап вакцинации от COVID-19.

Перед прививкой сотрудники прошли необходимые обследования, в том числе сдали тесты на антитела.

Стражи порядка ежедневно контактируют с большим количеством людей, поэтому чтобы обезопасить себя и окружающих, они прошли добровольную вакцинацию.

Принятые меры позволят предупредить заболевание новой коронавирусной инфекцией среди представителей ведомства.

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Источник: mordovia.sledcom.ru