В Саранске 53-летний мужчина подозревается в краже мобильного телефона у 6-летней девочки

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже мобильного телефона у ребенка.

На днях во дворе жилого дома, расположенного по адресу – проспект 70-летия Октября, местная жительница находилась на территории детской площадки со своей 6-летней дочерью. В определенный момент девочка оставила свой рюкзак, внутри которого был мобильный телефон, без присмотра. Затем была обнаружена пропажа телефона. Находившийся поблизости мальчик сообщил, что имущество похитил неизвестный мужчина. Ребенок попросил вернуть мобильный телефон, но похититель его слова проигнорировал.

В кратчайшие сроки подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 53-летний ранее судимый житель Пролетарского района города. Мобильный телефон был изъят. Мужчина признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф