В Мордовии уроженца Ульяновской области осудили за производство и покушение на сбыт наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении уроженца Ульяновской области, обвиняемого в производстве и покушении на сбыт наркотиков.

В июне 2018 года 25-летний уроженец Ульяновской области на одном из сайтов купил инструкцию по производству синтетического наркотика с детальным описанием процесса изготовления запрещенного вещества, а также указанием необходимых для его производства предметов и оборудования.

В последующем молодой человек вступил в переписку с администратором интернет-магазина по продаже наркотиков и достиг договоренности о реализации произведенного им наркотического средства через торговую площадку за денежное вознаграждение. После этого в Москве и Саранске молодой человек приобрел вещества, прекурсоры, жидкости и другие предметы, необходимые для систематического производства наркотических средств синтетического происхождения.

Нарколабораторию он оборудовал в принадлежащем ему нежилом доме в Сурском районе Ульяновской области, где стал незаконно производить запрещенные вещества с целью последующего сбыта на территории Мордовии.

В период с июля по август 2020 года молодой человек синтезировал наркотические средства массой более 630 г.

Изготовленный наркотик парень перевез в свое жилище в населенном пункте Сурское. Взяв с собой 37 г запрещенного вещества, обвиняемый направился в Саранск, где и был задержан сотрудниками УНК МВД по Мордовии.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 14 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф