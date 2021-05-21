Оперативный штаб Мордовии отреагировал на информацию о платном лечении от COVID-19

Оперативный штаб Мордовии в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Олега Маркина.

На днях Олег Маркин заявил, что курс прохождения амбулаторного лечения от коронавирусной инфекции в Мордовии может стать платным. Кроме того, было отмечено, что стоимость лечения может составить порядка 15 тыс. рублей.

Оперативный штаб заявил, что амбулаторное лечение коронавируса для жителей Мордовии по-прежнему остается бесплатным и финансируется федеральным центром.

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Источник: info-rm.com