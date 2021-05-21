Народные приметы на 25 июня подскажут, будет ли в ближайшее время солнечная погода

Народные приметы на 25 июня подскажут, будут ли ближайшие дни солнечными.

Несколько веков назад люди верили, что ночь может многое поведать о днях грядущих, придавая этому времени суток особенное мистическое значение. На основе данных верований было сформулировано поверье о том, что ясное небо в ночь на 25 июня сулит солнечную погоду в ближайшее время.

Также считалось, что в том случае, если в двадцать пятый день первого месяца лета были несколько раз замечены белки, следует готовиться к тому, что вторая половина года будет отличаться частыми дождями.

Собирающиеся в этот день в группы цапли сигнализируют о скором ухудшении погодной обстановки.