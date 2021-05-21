Артем Здунов заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, ходе вакцинации от COVID-19, функционирования региональной системы здравоохранения, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Глава региона отметил, что обстановка с распространением коронавирусной инфекции ухудшается.

Сейчас в сутки в регионе фиксируется более 40 случаев заражений, неделю назад коронавирус диагностировался у менее 30 человек ежедневно.

При этом недельная заболеваемость коронавирусом на территории отдельных муниципалитетов существенно превышает среднереспубликанскую.

Также читайте о том, что в Саранске проводятся работы по дезинфекции придомовых территорий.

Источник: e-mordovia.ru