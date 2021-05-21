В Мордовии заведующая кафедрой института пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении заведующей кафедрой института, обвиняемой в мошенничестве.

В период с 2018 по 2019 годы обвиняемая, занимая должность заведующей кафедрой института, а также главного врача поликлиники по совместительству, совершила хищение денежных средств и комплектующих для гардеробного шкафа у двух выпускников учебного заведения на общую сумму 124 тыс. рублей, которые были использованы в личных целях.

Свое преступление перед потерпевшими гражданка обосновала тем, что упомянутые её действия необходимы для дальнейшего продолжения ими обучения по специальности за счет бюджетных средств. При этом оба студента в соответствии с установленной квотой целевого приема могли претендовать на обучение по программе ординатуры в другом высшем учебном заведении, заключив соответствующие договоры.

С целью законности женщина сообщила о договоренности с высокопоставленным сотрудником министерства здравоохранения Мордовии о направлении их в другие субъекты на обучение в ординатуру выбранных ими вузов.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф