В Мордовии медсестру осудили за похищение и покушение на сбыт психотропных веществ

В Мордовии суд вынес приговор в отношении женщины, обвиняемой в похищении и покушении на сбыт психотропных веществ.

В мае 2020 года 40-летняя гражданка, занимая должность медицинской сестры в одном из лечебных учреждений республики, имея допуск к лекарственным препаратам, в том числе содержащим в своем составе психотропные вещества, решила похитить их с целью последующего сбыта.

Во время дежурной смены женщина взяла из сейфа процедурного кабинета таблетки и раствор для инъекций, содержащие в своем составе психотропные вещества. Женщина набрала содержимое нескольких ампул в пять шприцов, после чего спрятала лекарства к себе в сумку, а по окончании смены вынесла из учреждения. Пустые ампулы от раствора она убрала обратно в сейф для учета в качестве израсходованных по назначению.

Утром 26 мая минувшего года женщина направилась в Октябрьский район Саранска для проведения за денежное вознаграждение в сумме 2 тыс. рублей процедуры детоксикации организма ранее незнакомому ей местному жителю. По прибытии к дому последнего обвиняемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Решением суда в отношении злоумышленницы была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы. С учетом того, что женщина воспитывает ребенка 2014 года рождения, исполнение наказания было отсрочено до достижения последним 14-летнего возраста.

Также читайте о том, что житель Рузаевки, решивший продать велосипед, стал жертвой неизвестного мошенника.

Источник: 13.мвд.рф