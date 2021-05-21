Психологи проводят с сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии занятия по саморегуляции

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии проводят практические занятия с личным составом отдела охраны, направленные на обучение необходимым навыкам саморегуляции, актуализацию ресурсных состояний, стабилизацию эмоционального состояния.

Главными задачами при проведении занятий являются следующие:

обучение навыкам релаксации, ауторегуляции, контроля своих физиологических реакций на стрессовые импульсы;

обучение способам активизации деятельности нервной системы, регулирующей степень психического возбуждения и возможности ослаблять или сбрасывать мышечное и психическое напряжение;

демонстрация разнообразных способов восстановления психосоматического равновесия и предоставление возможности выбора наиболее эффективных из них индивидуально для каждого участника тренинга;

предоставление возможности отработать навыки саморегуляции и довести их до уровня автоматизма.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su