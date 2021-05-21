В Мордовии возбудили уголовное дело по факту нарушения прав пенсионерки, проживающей в доме престарелых

В Мордовии было возбуждено уголовное дело после размещения в СМИ информации о нарушении прав пенсионерки, проживающей в доме престарелых.

По предварительной информации, во время нахождения в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Саранске местная жительница уполномочила мужчину, аффилированного к администрации указанного учреждения, приватизировать и продать от её имени квартиру. Через некоторое время право собственности на жилое помещение было оформлено на данного мужчину. Денежные средства от сделки собственница квартиры не получила. В настоящее время 73-летняя пенсионерка вынуждена проживать в доме престарелых, так как своего жилья у неё не имеется.

Кроме того, следствием будет дана правовая оценка действиям работницы учреждения, которая 9 июня текущего года несколько ударила пенсионерку рукой по голове.

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Источник: mordovia.sledcom.ru