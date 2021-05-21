В Мордовии должнику пришлось выплатить более 2 миллионов рублей исполнительского сбора

Судебными приставами отделения судебных приставов по Ковылкинскому району УФСПП РФ по Мордовии было взыскано более 2 млн рублей исполнительского сбора с должника, не исполнившего судебное решение в установленный законом срок.

На основании судебного решения о взыскании с жителя Ковылкино кредитной задолженности сотрудники службы судебных приставов возбудили на гражданина Б. исполнительное производство. В установленный законом срок сумма задолженности погашена не была. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 2,3 млн рублей.

В рамках исполнительного производства приставом было изучено имущественное положение должника. Выяснилось, что в его собственности имеется частный дом, на который был наложен запрет на регистрационные действия.

Предпринятые меры побудили должника найти денежные средства для погашения задолженности.

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Источник: r13.fssprus.ru