С начала 2021 года в Мордовии пожары унесли жизни более 30 человек

С начала года нынешнего года в Мордовии произошло 1833 пожара.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа указанных происшествий составил более 17 %. На пожарах погибли 34 человека. Чаще всего причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем, неисправное электрооборудование и печное отопление. Наибольшее количество пожаров на протяжении последних лет фиксируется в Чамзинском, Ковылкинском и Атяшевском районах.

С апреля на ликвидацию палов сухой травы пожарные подразделения выезжали более 900 раз. Сейчас в Мордовии вновь отмечается резкий рост пожаров от сжигания сухой травы, поэтому рассматривается вопрос о продлении срока действия особого противопожарного режима до 31 августа.

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Источник: e-mordovia.ru