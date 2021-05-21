В Мордовии было проведено мероприятие по контролю за осужденными к ограничению свободы

Представителями филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии по Ленинскому району Саранска было проведено мероприятие, направленное на профилактику нарушений порядка отбывания наказания в виде ограничения свободы.

На учете филиала ежегодно состоят порядка 20 осужденных к ограничению свободы.

В рамках ежемесячной проверки сотрудниками упомянутого филиала по была осуществлена проверка в линейном отделе полиции Саранска по системе АИПС «Розыск-Магистраль» о приобретении осужденными проездных документов. В результате данного мероприятия было выявлено одно нарушение выезда за пределы Саранска.

Также читайте о том, что сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Зубово-Полянском районе.

Источник: 13.fsin.su