В Краснослободском районе местный житель подозревается в незаконном хранении оружия, боеприпасов и пороха

В Краснослободском районе сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном хранении оружия, боеприпасов и пороха.

Было установлено, что 58-летний житель села Новое Зубарево получил в подарок от родственника огнестрельное ружье, оформил право на его хранение и использование и применял оружие в личных целях. В 1993 году мужчина был осужден за совершение преступления и потерял указанное право, но оружие и боеприпасы к нему не сдал и после отбывания наказания продолжил использовать для охоты, хотя знал об уголовной ответственности за незаконное хранение.

Полицейскими были изъяты огнестрельное гладкоствольное ружье, 14 самозарядных патронов и порох массой 202 г.

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Источник: 13.мвд.рф