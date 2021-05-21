В Саранске журналист, решивший провести время с девушкой легкого поведения, остался без денег

В Саранске журналист остался без денег, решив воспользоваться услугами девушки легкового поведения.

В ночь на 27 июня 22-летний журналист одного из региональных СМИ и его приятельница на сайте обнаружили объявление о предоставлении услуг интимного характера. Молодые люди решили воспользоваться данным предложением. Они позвонили по указанному в объявлении телефонному номеру. На звонок ответил неизвестный гражданин, представившийся администратором девушки легкого поведения. Он заявил, что для продолжения разговора нужно перечислить оплату в размере 980 рублей. Деньги были перечислены. Затем якобы администратор заявил, что для предоставления услуги необходимо перечислить предоплату и страховку. При этом незнакомец отметил, что все денежные средства будут возвращены после сеанса интимного соития. Деньги в очередной раз были перечислены. Затем мошенник заявил, что из-за сбоя операция была проведена неудачно, по причине чего её нужно повторить. После этого незнакомец продолжал выдумывать разные предлоги для получения новых финансовых поступлений, а журналист, веря ему на слово, продолжал перечислять денежные средства. В общей сложности молодой человек лишился более 54 тыс. рублей.

Когда у парня закончились деньги, якобы администратор перестал выходить на связь, а затем прислал ему сообщение, в котором поблагодарил пострадавшего за щедрость.

Молодой человек сообщил, что в силу профессиональной деятельности знал о подобных схемах мошенничества, но при этом был уверен, что в его отношении такие методы обмана не сработают.

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Источник: 13.мвд.рф